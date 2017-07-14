Наконец: создана вакцина от болезни Лайма
Американские ученые из университета Массачусетса разработали новую вакцину, которая обеспечивает стопроцентную профилактику болезни Лайма. В ней есть антитела, которые не дают заболеванию передаваться от клещей к человеку после покусу. Вакцина нацеливается на бактерии, находящиеся в пищеварительной системе клещей.
Ученые уже проверили свой препарат на мышах, биологически похожих на людей. Ученые взяли клещей и поместили их на небольших грызунов, а потом дали мышам несколько антител. Методика оказалась стопроцентно эффективной, и клещи не передали мышам болезнь Лайма. Таким образом, в сезон клещей всего одного укола будет достаточно для обеспечения надежной защиты, пишет ladyhealth.com.ua.
Разработчики вакцины подчеркивают, что она практически не имеет побочных эффектов, однако для полного подтверждения этого необходимо провести большее количество тестов. А это значит, что до выхода вакцины на рынок потребуется еще два-три года.
К слвоа: болезнь Лайма, которая распространяется от укусов клещей, которые переносят бактерию Borrelia burgdorferi, может официально быть объявлена эпидемией в следующее десятилетие. Во всем мире заболеваемость этим недугом увеличилось на 65%.
Болезнь Лайма является одной из наиболее стремительно растущих в мире инфекций, и ее долгосрочное влияние на здоровье может быть опустошительным. В общем, наука называет это заболевание бомбой с часовым механизмом, способной полностью разрушить здоровье человека.
Только в США ежегодно с этой болезнью сталкивается 300 000 человек, а в Европе это количество составляет 65 000. На ранней стадии болезнь Лайма быстро излечивается антибиотиками, но если ее запустить, в 25% случаев нарушает работу нервной системы, вызывая онемение и проблемы с памятью.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым