Наконец раскрыта тайна мема про любимую песню Майкла Джексона
2017-10-02 22:07
Наконец раскрыта тайна мема про любимую песню Майкла Джексона
Кто бы мог подумать..
Общение в интернете отличается от общения в реальности, передает Rus.Media. В интернете общением правят мемы, которые со временем превратились в своеобразный язык, для выражения мыслей, отношения и эмоций. Одним из таких мемов есть мем с Майклом Джексоном, который обычно бросают в комментариях, когда им нравится песня. Несмотря н ато, что это очень популярный мем, только сейчас стало известно какая на самом деле песня нравится Майклу Джексону.
Вот как выглядит этот мем
Только недавно стало известно, которая на самом деле песня нравится Майклу Джексону, и вот она
Если вы не поняли в чем суть, смысл песни примерно схож с движениями, которые выполняют артисты в видео.
Отрывок текста:
Мила зашла и застукала меня на горячем
Я ползал по полу со своей соседкой
Представь картину, мы полностью голые
чпокаємся на полу в ванной
Как я мог забыть, что
я дал ей запасной ключ
Пользователи были весьма удивлены
“@chuuzus …..who thought would’ve https://t.co/BQYTsAjcxM”
Ответ мемом на мем. Как это символично..
Как бы то ни было Майкл Джексон по-прежнему король поп-музыки, и мы любим его. Покойся с миром (1958-2009).