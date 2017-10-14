Наконец раскрыта тайна единственного из Семи чудес света, сохранившееся до наших дней
2017-10-13 19:03
Наконец раскрыта тайна единственного из Семи чудес света, сохранившееся до наших дней
Пирамиде Хеопса — более 4500 лет, и все это время ученым не давал покоя секрет ее возведения.
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Пирамиде Хеопса — более 4500 лет, и все это время ученым не давал покоя секрет ее возведения. Выдвигались даже версии о инопланетные технологии, которые попали в руки архитекторов времен фараона! И наконец специалисты узнали правду, пишет СМИ . передает Rus.Media .
Этой осенью группа археологов под руководством французского ученого Пьера Тейла, который посвятил раскопкам на территории Египта половину своей жизни, нашла древний папирусный свиток в комплексе пирамид Гизы. В документе человек на имя Мерер описала подробности возведения будущей гробницы фараона, крупнейшей (146,6 метра в высоту) сооружения в Египте и в мире на то время.
— В этом документе, в оригинальности которого не сомневаются ученые, подробно описано, как вдоль Нила рыли каналы, а затем на специально построенных лодках в Гизу из Асуана перевозили гранитные и известковые глыбы, блоки будущей пирамиды, — рассказывает Николай Тарасенко, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения НАНУ.
— Расстояние от Гизы до Асуана составляет почти 900 километров, а каменные блоки весили примерно 2 тонны каждый. Чтобы доставить материал на площадку, египтяне отвели воду из Нила (тогдашний климат это позволял) и проложили через плато Гиза искусственные каналы. Далее соединили канатами деревянные лодки, с их помощью перевозили блоки до самого подножия пирамиды.
— Поразительно!
— Так! Если бы не отчет Мерера, ученые никогда не узнали бы об этом, ведь в египетских папирусах до сих пор не находили упоминаний о построении пирамиды Хеопса. Некоторая информация была только в сочинениях греческого историка Геродота и древних арабских легендах, но никто из них не вспоминал о каналы.
Находка группы Пьера Тейла подтвердила гипотезу перемещения блоков на лодках, которая была впервые выдвинута в 2013 году. Тогда французские и египетские археологи на берегу Красного моря нашли папирусы, в которых упоминалась техника перевозки известковых глыб от каменоломни до пирамиды Хеопса. В этих документах говорилось о том, что камень доставляли по воде, через искусственное озеро.
— А известно, сколько вообще людей строили пирамиду?
— Как предполагается, от 30 000 до 50 000 человек. Это продолжалось более 20 лет.
Одна команда из сорока рабочих за четыре месяца перевозила в среднем 1000 блоков. С технологической точки зрения процесс был продуман безупречно. Очевидно, архитектор Хеміон — племянник и визирь фараона — был личностью гениальной.