Наконец найден рецепт счастливой и долгой семейной жизни
Исследование, проведенное в университете Мичигана (США), позволило ученым сделать вывод о том, что именно помогает людям продлить жизнь в супружеских отношениях.
По мнению психологов, главным фактором, который обуславливает счастливую и долгую супружескую жизнь, есть взаимная забота. Такие выводы сделаны после исследования с участием более 3 тысяч семейных пар, пишет newsyou.info.
Наблюдения, которые велись за участниками проекта с 1990 года, показали: если мужчина и женщина регулярно помогают и заботятся друг о друге, их риск преждевременной смерти резко снижается. По словам специалистов, проявление заботы вызывает в организме активную выработку ингибиторов серотонина эндорфинов, что и влияет на продление жизни.
Благодаря этим компонентам быстрее восстанавливаются поврежденные ткани, и лучше работает иммунитет. Кстати, это не первый подобный вывод ученых. Ранее эксперты в сфере отношений советовали супругам как можно чаще делать взаимные комплименты за разные поступки. А недостаток похвалы была причислен к наиболее разрушительных для брака обстоятельств, поскольку у супругов в таких обстоятельствах пропадает мотивация что-то улучшать. Между тем, современные супруги слишком увлекаются взаимной критикой.