НАК “Нафтогаз Украины”за 9 месяцев нарастил импорт газа из Европы на 53%
2017-10-12 11:18
НАК “Нафтогаз Украины”за 9 месяцев нарастил импорт газа из Европы на 53%
НАК “Нафтогаз Украины” сообщает, что за 9 месяцев приобретено 17,5 миллиарда кубов газа, что на 3,1 миллиарда кубов больше, чем за девять месяцев предыдущего года.
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Нафтогаз Украины” за девять месяцев текущего года увеличил закупку газа на 21,5% — до 17,5 миллиарда кубов, в том числе импорт газа из Европы вырос на 53% и составил 7,1 миллиарда кубов, при этом в России компания газ как и раньше не покупала, сообщает пресс-служба компании в четверг, передает Rus.Media.
“За девять месяцев 2017 года НАК “Нафтогаз Украины” закупила 17,5 миллиарда кубов газа, что на 3,1 миллиарда кубов больше, чем за девять месяцев предыдущего года. В структуре закупленных в этом году объемов газа доля импорта составила 41%; газа, закупленного в ПАО “Укргаздобыча” – 59%”, — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что импорт газа в Украину из России как в 2016, так в 2017 году не осуществлялся. Все объемы импортного газа поступали из европейского направления.
Украина прекратила закупку газа в России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
По данным компании, за девять месяцев “Нафтогаз” импортировал с европейского рынка 7,1 миллиарда кубов газа, что на 2,4 миллиарда кубов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году “Нафтогаз” покупает газ в 12 европейских поставщиков из Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании, Чехии, Польши и Италии. Ни одна из этих компаний не поставила более 30% объема импортируемого газа, сообщает пресс-служба.
Компания отмечает, что газ, приобретенный у “Укргаздобычи”, полностью используется для обеспечения бытовых потребителей, религиозных организаций и производителей тепловой энергии для предоставления услуг по отоплению и снабжению горячей водой населения и религиозных организаций. Кроме того, необходимые объемы импортированного газа “Нафтогаз” направляет на обеспечение других потребностей бытовых потребителей в газе и тепле. При этом “Нафтогаз” не поставляет газ непосредственно населению. Куплен компанией ресурс перепродают региональные газоснабжающие компании (газсбити).