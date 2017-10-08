Найдено скрытую причину ожирения у женщин — вы будете удивлены
Одной из причин лишнего веса у женщин является то, что они потребляют слишком много калорий… на работе. Многие из них имеют на своем рабочем месте тайника с вредной для фигуры пищей, утверждают ученые.
Специалисты провели опрос с участием 1000 женщин. За перекусы на работе дамы потребляли в среднем 2 240 лишних калорий в неделю, а как за год их скопилось уже 100 800! “Слабостью многих женщин оказались чипсы. За год участники съедали в среднем 135 пакетиков чипсов. У 45% женщин на работе был тайный запас чипсов, у 39% — запас печенья”, — говорят исследователи.
По словам специалистов, женщины перекусывают на работе через усталость, стресс или от скуки. Обычно перекусы приходятся на период между 10:30 и 15:30. По пятницам и понедельникам отмечался самый высокий уровень употребления сладостей, сообщает
ladyhealth.
Таким образом, в течение года участницы опроса уничтожали 135 штук печенья, 90 кусков торта, 90 пакетиков сладостей, 45 пончиков, 45 пакетиков орехов и 45 пакетиков сладких сухофруктов. К тому же, женщины пили сладкий кофе с молоком, газировку и энергетики, а также употребляли различные снеки (закуски), которые приносились на работу и предлагались им коллегами.
Каждая пятая женщина не могла избежать перекусов-за отсутствия силы воли. Трех из десяти перекусывать заставлял сам факт наличия под рукой еды. А еще трое из десяти сказали: жизнь слишком коротка, поэтому отказываться от удовольствия перекусить не стоит…