Найдено неожиданный связь между употреблением алкоголя и раком кожи
Регулярное употребление алкоголя может увеличить вероятность риска развития меланомы, наиболее смертельной формы рака кожи, более чем в половину, считают британские ученые.
Эксперты выяснили, что те, кто выпивает более одного спиртного напитка в день, на 10% повышает риск развития меланомы по сравнению с трезвенниками или тех, кто только иногда выпивает. Те, кто пьет умеренно пьют (два напитка в день, увеличивают риск развития меланомы , на 18%. Люди, которые страдают алкоголизмом, увеличивают этот риск на 55%. За основу был взят напиток с содержанием 12.5% спирта, который является эквивалентом полтора бокала вина или половины пинты крепкого пива, пишет newsyou.info.
По словам ученых, алкоголь вызывает биологические изменения в организме, что делает кожу более чувствительной к свету и может ухудшить влияние облучения ультрафиолетом.В частности, этанол превращается в химическое вещество под названием ацетальдегид вскоре после опьянения. Считается, что ацетальдегид может выступать в качестве фотосенсибилизатора, что делает кожу более чувствительной к свету. Это порождает молекулы, называемые “активными формами кислорода”, которые повреждают клетки, способствуя развитию рака кожи.
“Мы знаем, что в присутствии ультрафиолетового излучения употребление алкоголя может изменить імунокомпетентність организма, то есть способность производить нормальную иммунную реакцию. Это может привести к гораздо большим повреждениям клеток и вызвать рак кожи.”, — говорит одна из авторов исследования доктор Ева Негри.