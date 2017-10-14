Найден способ уменьшить риск ожирения в три раза — и это без спорта
Исследователи из Японии нашли закономерность между скоростью употребления пищи и появлением дополнительных килограмм. Они доказали, что чем быстрее человек принимает пищу, тем больше растет угроза набрать лишние килограммы.
Исследователи провели эксперимент, в котором согласились принять участие около 3 тысяч человек. Ученые внимательно следили за их режимом питания, чтобы выявить взаимосвязь между скоростью употребления пищи и чувством сытости. В итоге специалисты пришли к выводу, что у тех мужчин, которые привыкли быстро принимать пищу, риск появления лишнего веса возрастает на 84% в сравнении с теми, кто ест медленно. Для женщин, которые быстро едят, угроза ожирения увеличивается на 50%.
При этом для людей, которые продолжают быстро кушать даже после того, как начинают почувтаися сытыми, риск получить бонус в виде лишних килограммов возрастает в три раза, сообщает newsyou.info.
По словам ученых, спешка в процессе приема пищи негативно влияет на сигнальную систему организма. В результате человек не контролирует аппетит и переедает. Ведь когда человек быстро ест, желудок наполняется еще до того, как пищеварительная система отправляет к головному мозгу сигнал о сытости.
Ведь существует такое понятие как время насыщения. Это промежуток времени с того момента, когда вы начали есть, до момента, когда питательные вещества начинают поступать в кровь и раздражать центр насыщения, расположенный в головном мозге. Этот промежуток составляет приблизительно 20 минут. Если человек, например, успеет пообедать за 10 минут, она рискует переесть.