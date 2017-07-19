Найден способ излечить болезни Паркинсона и Альцгеймера
Ученые открыли фермент, который способен спасти от этих неизлечимых болезней
В Университете Южной Флориды в США ученые обнаружили природный фермент циклофін 40 или CyP40. Он способен снижать количество амилоид — специфических белково-полісахаридних комплексов, которые откладываются в межклеточном пространстве головного мозга и разрушают нейроны, запуская развитие болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.
Научные исследования проводились на грызунах. Ученые обнаружили, что у мышей, страдающих деменцией и паркинсонизмом, можно управлять ферментом CyP40. Специалисты заявляют, что таким образом они обнаружили инструмент для защиты нейронных сетей мозга от разрушения и восстановления когнитивных функций.
Особенность фермента CyP40 распутывать сгустки альфа – и тау-синуклеїну дает возможность предположить, что данный или любой другой из более чем 40 природных ферментов с подобной активностью могут помочь найти ключ к лечению нейродегенеративных заболеваний, сообщает gogetnews.info.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым