Найдено таинственные каменные орудия эпохи Бронзового века
2017-10-12 13:06
Найдено таинственные каменные орудия эпохи Бронзового века
Археологическая группа Clwydian Range (CRAG), которая ведет раскопки на месте поселения бронзового века в Соединенном Королевстве, обнаружила необычную коллекцию каменных инструментов, которые отличаются от найденных ранее.
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Хотя археологи не уверены, как именно использовались эти инструменты, но считают, что с их помощью древние люди наносили наскальные рисунки, передает Rus.Media.
Археологическая группа Clwydian Range (CRAG), которая ведет раскопки на месте поселения бронзового века в Соединенном Королевстве, обнаружила необычную коллекцию каменных инструментов, которые отличаются от найденных ранее.
Коллекция возрастом около 4500 лет назад, состоит из приблизительно 20 треугольных ручных инструментов разных размеров. Она была обнаружена летом на дне старого ручья в горной цепи Clwydian в Уэльсе.
Ян Брукс, археолог и консультант CRAG, рассказал Live Science, что обнаруженные инструменты не похожи ни на что, найденное ранее в этом районе. «Я раньше не видел ничего подобного. Я говорил со многими коллегами, и они тоже никогда не встречали ничего похожего», – сказал он.
Согласно Брукс, инструменты, размером от 50 до 220 миллиметров, есть грубо обработанными камнями известняка, которые обострили специально. «У всех них есть одна отличительная черта – заостренный конец, который имеет повреждения. Это говорит о том, что инструменты достаточно активно использовались», – объясняет археолог.
Хотя ученые не уверены, для чего именно эти инструменты применялись, но считают, что с их помощью наносились наскальные рисунки.