Найдено легендарный суперкар 90-х в заводской пленке (фото)
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2017-10-18 11:55
Найдено легендарный суперкар 90-х в заводской пленке (фото)
Британский дилерколлекционних автомобилей выставил редкий экземпляр легендарного суперкара, не ездил ни километра после заводского тестирования.
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Любой McLaren F1 априори можно считать уникальным, пишет Rus.Media.
Ведь все, включая тестовые машины и гоночные весрии, их было выпущено 106 штук, при этом в дорожной спецификации – 64. А вот достать легенду 90-х в первозданном виде и вовсе кажется фантастикой. Ведь самый быстрый автомобиль эпохи до сих пор впечатляет показателями (например, разгон до 300 км/ч за 20,3 с и тогдашний рекорд “максималки” – 386,7 км/ч) и не поддаться соблазну погонять на нем кажется непосильной задачей. Но такая возможность для богатого счастливчика появилась. Британский дилер Tom Hartley Jnr выставил на продажу экземпляр, на одометре которого 239 км и все они принадлежат к стандартному заводскому теста.
После покупки машина не ездила. Даже заводская упаковка не была тронута. Машина попала к дилеру остался неизвестным японского бизнесмена. В комплекте сам суперкар, родной багажный набор, руководство пользователя в кожаном переплете, штатный футляр с позолоченными титановыми инструментами. А еще на машине были добавлены гаражная тумба для инструментов Facom, запасные ключи и чрезвычайно редкие памятные наручные часы TAG Heuer с номером шасси, выгравированной на циферблате. Ни один предмет ни разу не был использован.
Кроме счастья обладания последним новым McLaren F1 на Земле, будущего нового хозяина ждут муки выбора: или оставить как есть в виде долгосрочной инвестиции или же прогнать на нем по треку и почувствовать, что такое управлять этой мощью.
При этом, эксперты отмечают, что если автомобиль останется в таком состоянии, то у него есть все шансы в ближайшее время стать самым дорогим в мире.