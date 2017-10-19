Найдена связь между частотой занятий сексом и походами к холодильнику!
2017-10-18 21:14
Найдена связь между частотой занятий сексом и походами к холодильнику!
10-летние исследования привел еще один аргумент в пользу занятия сексом! Вовремя, а то мы уже начали терять к нему интерес.
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В Йоркском университете в Канаде серьезно подходят к делу, передает Rus.Media. Вот, например, исследование, о котором мы собираемся тебе рассказать, длилось ни много ни мало 10 лет. К счастью, посвящено оно было действительно полезному вопрос — связи секса и похудения.
В исследовании приняли участие несколько сотен сексуально активных людей в возрасте от 27 до 50 лет с различными типами фигуры и диетами. После 10 лет кропотливого наблюдения ученые пришли к следующему выводу: те, у кого понижен уровень гормона окситоцина, регулярно переедают. А окситоцин в избытке вырабатывается — драматическая пауза — во время занятий сексом. Соответственно, те, кто регулярно занимался сексом, смотрели на еду разве что с вежливым интересом, но уж точно не были одержимы ею.
Так что теперь у нас два пути: или регулярно заниматься сексом и не переедать, или сетовать, что каким-то счастливчикам достаются и секс, и хорошая фигура.