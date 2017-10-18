Найдена неожиданная причина, по которой женщины не испытывают оргазм
2017-10-18 09:31
Найдена неожиданная причина, по которой женщины не испытывают оргазм
На свете есть тысяча причин, по которым конкретная девушка не может получить оргазм во время секса с тобой. И вот найдена еще одна. И в этот раз ты почти ни при чем.
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Новое исследование ученых из Университета Квинсленда (Австралия) показало, что если твоя девушка считает, что ты должен придерживать перед ней дверь, помогать надеть пальто и носить ее сумочку только по той простой причине, что родился мужчиной, то ей намного сложнее испытать оргазм, чем женщине с феминистскими взглядами, передает Rus.Media.
Взаимосвязь между этими, казалось бы, далекими понятиями ученые видят в том, что чем более высокие требования предъявляет женщина, тем меньше она довольна партнером в целом и сексом в частности. Руководитель исследования Эмили Харрис и ее коллеги провели эксперимент. В нем приняли участие 662 женщины, состоящие в отношениях с мужчинами.
Ученые опросили каждую о ее взгляды на то, должна ли женщина зависеть от мужчины и мужчина должен заботиться о женщине. Выяснилось, что женщины, которые придерживаются традиционных взглядов на отношения, считают, что женщина должна быть пассивной, а мужчина должен доминировать. Поэтому ответственность за свой оргазм такие женщины возлагают исключительно на мужчину, делают вывод ученые. И, как результат, получают гораздо меньше удовольствия от секса. К тому же пассивные женщины реже говорят мужчинам о своих желаниях и предпочтениях в постели.
Также в таких парах женщины чаще воспринимают секс как обязанность и долг.