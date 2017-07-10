Наиболее вредные напитки для сердца

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Вредные напитки для сердца

По результатам исследования шведских медиков, в котором принимало участие более 42 тысяч мужчин среднего возраста, оказалось, что 400 мл безалкогольных напитков, которые употребляются ежедневно, достаточно, чтобы повысить вероятность сердечной недостаточности на 23%.

Исследования проводили в течение 12 лет и использовали данные по газировке и подслащенным фруктовым напиткам, а также по другим напиткам с добавленным сахаром или искусственными подсластителями. При этом натуральные фруктовые соки в этот список не вошли.

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“Наши результаты показывают, что потребление подслащенных напитков может способствовать развитию сердечной недостаточности. Эти данные могут повлиять на стратегию профилактики данного синдрома”, – считают исследователи.

Ранее сообщалось, что сладкая газировка убивает в год до 200 тысяч человек. Большая часть этих смертей приходится на сахарный диабет второго типа и связанные с ним последствия.

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