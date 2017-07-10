Наиболее вредные напитки для сердца
По результатам исследования шведских медиков, в котором принимало участие более 42 тысяч мужчин среднего возраста, оказалось, что 400 мл безалкогольных напитков, которые употребляются ежедневно, достаточно, чтобы повысить вероятность сердечной недостаточности на 23%.
Исследования проводили в течение 12 лет и использовали данные по газировке и подслащенным фруктовым напиткам, а также по другим напиткам с добавленным сахаром или искусственными подсластителями. При этом натуральные фруктовые соки в этот список не вошли.
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“Наши результаты показывают, что потребление подслащенных напитков может способствовать развитию сердечной недостаточности. Эти данные могут повлиять на стратегию профилактики данного синдрома”, – считают исследователи.
Ранее сообщалось, что сладкая газировка убивает в год до 200 тысяч человек. Большая часть этих смертей приходится на сахарный диабет второго типа и связанные с ним последствия.
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