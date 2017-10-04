Наиболее безглузди причины для свадьбы в жизни прекрасной половины человечества
2017-10-04 12:47
Наиболее безглузди причины для свадьбы в жизни прекрасной половины человечества
Пять худших женских мотивов вступления в брак. Множество женщин в определенном возрасте понимают, что настало время для замужества.
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Итак, существует пять основных мотивов, по которым женщины в определенном возрасте хотят как можно скорее выйти замуж, передает Rus.Media.
Синдром “нужен мужчина”
Некоторые женщины так боятся одиночества, что уходят из родительского дома замуж, не особо задумываясь при этом о будущем. Хотя самой в этот момент необходимо понимать, что выходить замуж только из-за долгого пребывания одной — ошибка, которая может негативно повлиять на всю дальнейшую жизнь. Почему бы не продолжать наслаждаться свободой, пока в жизни не появится действительно любимый человек.
Настало время
Многие женщины ставят себе своеобразные дедлайны по выходу замуж. При этом слабый пол может бояться обязательств не меньше мужчин, но жизненные установки, которые незамужние девушки придумали себе сами, оказывают на них очень сильное давление. Независимо от того, осознают они это или нет.
Хочу ребенка
Биологические часы – достаточно серьезная причина замужество для многих женщин. Настолько серьезная, что будущий муж выбирается не по любви, а по здоровью и правильной физиологии для продолжения рода. И вы скажете, что это не абсурд?
Семейные ценности
Классика под названием “тебе пора замуж”, после которой следуют часовые разговоры с родителями о том, что все дочери их друзей давно связали себя узами брака. При этом пункт о том счастливы ли они в своих браках — умалчивается. Никогда не стоит идти на поводу у родителей в таком важном деле, как замужество. Это должно быть сугубо ваш выбор.
Из-за денег
Для некоторых женщин хорошей причиной для замужества является богатство партнера. Особенно сильно такое отношение проявляется, когда у женщины не все складывается в карьере или она привыкла находиться на определенном обеспечении у родителей. Такие браки держатся на плаву, пока человек находится при деньгах, в другом случае — женщина ищет другого обеспеченного партнера.