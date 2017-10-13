Наиболее «горячие» рекламные кампании Ирины Шейк
2017-10-12 22:31
Наиболее «горячие» рекламные кампании Ирины Шейк
Буквально на днях бренд Intimissimi представил новую рекламную кампанию со своей «любимицей» Ириной Шейк.
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Буквально на днях бренд Intimissimi представил новую рекламную кампанию со своей «любимицей» Ириной Шейк. Несмотря на то что в съемке нет откровенных или провокационных кадров, сомнений в том, что российская супермодель по-прежнему остается одной из самых сексуальных звезд, нет.
А мы тем временем решили вспомнить самые «горячие» рекламные кампании Ирины — невозможно отвести взгляд!, передает Rus.Media.
Минималистичные и сексуальные наряды в черно-белой гамме, приглушенный свет и неброский макияж – для рекламной кампании Network Ирине подобрали идеальные образы, подчеркивающие яркую внешность модели, но при этом не теряются на ее фоне.
Пожалуй, сложно представить девушку, которая бы выглядела в белье и купальниках эффектнее, чем Ирина. Вот и марка с игривым названием Beach Bunny так считает – бренд пригласил Шейк в рекламе новой коллекции купальников и явно не прогадал с выбором.
Может показаться, что эти черно-белые кадры – работа фотохудожника и не имеет отношения к рекламе, но нет, это не что иное, как кампания Givenchy Jeans. Но, конечно же, несмотря на невероятно привлекательную Ирину, о джинсах думаешь в последнюю очередь.
А от этой кампании Guess становится жарко в буквальном смысле – вместе с Ирой в ней снялся красавчик-модель и любимец Карла Лагерфельда Джон Кортахена, что составил Шейк идеальную пару на снимках.
Сотрудничество Иры с Intimissimi продолжается уже долгое время – бренд просто обожает модель, а она безусловно отвечает ему взаимностью. Мы выбрали, на наш взгляд, самые эффектные кадры из кампаний Intimissimi с участием Шейк разных лет – настоящее искусство!
La Clover
Бельевой бренд La Clover тоже не устоял перед обаянием Шейк – супермодель стала настоящим украшением новой рекламной кампании марки.
Linda Farrow
Лазурное побережье, страстный роман и невероятные интриги – при просмотре кадров рекламе Linda Farrow в голове складывается настоящая детективная история!
Replay
Только джинсы и Ира – бренд Replay выпустил потрясающе простую концептуально, но очень запоминающийся и «горячую» кампанию с участием Шейк.
Twin-Set
Популярный модный бренд Twin-Set, представляя коллекцию нижнего белья, конечно же, пригласил на «главную роль» в своей кампании Ирину. И результат превзошел ожидания – чувственные и нежные кадры, напоминающие о французском кино, хочется пересматривать снова и снова.