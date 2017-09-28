Находка века: потерянный храм Артемиды нашли ученые (фото)
28.09.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-09-28 10:34
Находка века: потерянный храм Артемиды нашли ученые (фото)
Швейцарские археологи нашли руины храма Артемиды в Греции, который до этого разыскивали более 100 лет.
Жертвенник был найден на территории Эритреи, на греческом острове Эвбея, передает Rus.Media.
Древнее здание расположено у подножия холма Палеоекклісія, что находится рядом с рыбацкой деревушкой Амарінтос.
Археологи сначала пошли по неверным путем, разыскивая храм за подсказками древнегреческого географа Страбона. Но эти поиски были неудачными.
Как позже выяснилось, древний ученый ошибся, потому что 100 лет храм искали за 11 км от места, где находились руины.