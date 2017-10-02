Находясь в отеле муж решил пошутить с горничной. Таких действий никто не ожидал!
2017-10-01 14:07
Находясь в отеле муж решил пошутить с горничной. Таких действий никто не ожидал!
Гостиницы – неотъемлемая часть путешествий и отдыха.
Смена обстановки, хороший сервис и комфорт делают впечатление от отпуска только ярче. И совсем другое дело – командировки. Оставим за скобками все истории из командировки фольклора и признаем: порой может стать очень скучно! Так скучно, что даже Гугл не в силах развлечь! Герой нашей истории нашел способ развлечь себя.
Муж уехал по работе в Азербайджан и остановился в одном из местных отелей. Ничего интересного в командировке не предполагалось, поэтому он решил разыграть персонал отеля и оставил перед приходом горничной на кровати это …
Оставил и пошел по делам. А вернувшись вечером в номер, обнаружил на кровати записку. Мужчина уже было думал найти в ней гневную отповедь, мол, что вы тут бардак разводите!
Каково же было его удивление, когда он увидел на листочке смайлик. Да! Персонал оценил его шутку. Тогда гость почувствовал, что руки у него развязаны …
На следующее утро горничную ожидал ответ смайлик с подушек и полотенца. Позже мужчина признался, что весь день не мог думать ни о чем, кроме того, что он обнаружит в номере.
Вызов был принят. На аккуратно перестеленому постели красовалась улыбающаяся мордочка. И снова записка.
Теперь постоялец понял, что скучать в командировке ему не придется. Ну что же, тем лучше!
Утром перед уходом он долго ломал голову над тем, как удивить горничную. В итоге он соорудил забавную букашку и даже пустил в ход бутылочки с шампунем.
На 4-й день оказалось, что в мужчине умер талантливый скульптор. Сложно сказать, на что это больше похоже: работа, человечка или пришельца с планеты Юпитер.
Правда, до пятого дня идеи иссякли. И тогда он сделал не то осьминога, не то пальму. А что? Креативненько!
Мне кажется, что он чувствовал себя, как чувствует школьник, который ждет оценку за домашний сочинение. Пять баллов, Иванов, садись!
А потом у парня проснулось второе дыхание … Через несколько дней родилась лучшая из его работ – “Мы едем, едем, едем …”
В ответ от персонала он получил милую записку с таким посланием: “Спасибо, вы мне подняли настроение!” Судя по всему, этому гостю удалось скрасить не только собственное пребывание в этом отеле, но и тяжелые будни горничной.
День девятый. На кровати возвышается чудо-юдо из подушек с высунутым языком. А мастерство-то растет!
День десятый и последний. На прощание мужчина решил оставить вместо себя своего “диванного двойника”. Получилось очень похоже на реальную человеческую фигуру …
“Очень, очень красиво”, – гласила записка, найденная вечером. Заочно горничная и этот гость стали почти друзьями.
Но самым милым и трогательным оказался прощальный жест. Уезжая домой, человек сложил из полотенец сердечко и оставил сладкий подарок для своего невидимого друга.
О чем эта история? Вроде бы все очень наивно, но в то же время она напоминает, что радость – в мелочах. И иногда твои сумасшедшие поступки могут сделать чей-то день лучше и светлее!