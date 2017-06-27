Награда с изображением короля Испании
Радисты Носовской станции юных техников получили награду за занятое второе место в мире на приз короля Испании Филиппа VI.
Его Величество находит время для радіоаматорства. За радіозв’язки с ним он рассылает специальную карточку (любители называют ее QSL-карточка). Есть несколько таких и в Носовской станции юных техников. А теперь еще и диплом победителей.
В международных соревнованиях приняли участие 850 радиолюбителей из более 70 стран мира. И в очередной раз про Носовку, точнее о “Station of Young Technicians Nosovka” – именно так написано на награде – узнал весь круг участников.
«В нашей подгруппе коллективных станций нас победила только одна радиостанция из Болгарии, которая стала первой, – рассказывает директор станции юных техников Василий Кияница, – Что поделаешь, одолеть команду из Софии и с такими антеннами, по сравнению с высотой которых взрослые деревья выглядят кустами очень трудно. Нам бы хоть на те антенны, что имеем, найти средства и средства, чтобы отремонтировать».”Голос Украины”Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым