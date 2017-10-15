Награда от Президента, подборка ляпов и трогательный гимн: главные новости субботы

magictr | 15.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Субботу начали смехом. Потому что посмотрев нашу «Кляксу» не возможно без положительных эмоций. Если вы еще не посмотрели ее, то вам сюда.

Также порадовал уши черниговский саксофонист — записав новое видео. Золотые руки и в сіверянина, который презентовал выставку.

Кроме того, в Корюковке школьницы тронули исполнением гимна.

Хорошие новости и для черниговского врача, ему Президент присвоил звание Заслуженного.

Но не обошлось без скандалов. Во дворе десятого дома по улице Зеленой – скандальное строительство. Подробнее в сюжете.

На Гончаровском полигоне армейцы провели соревнования артиллерийских батарей на первенство командования Сухопутных войск Украины. Там был и наш Олег Дешура.

Кстати, сегодня северяне отмечают аж 4 праздника:

День святой Покровы Пречистой Богородицы

— 74-я годовщина создания Украинской повстанческой армии (УПА) — 1942.

— День Украинского казачества

— День защитника Украины (14 октября 2014). Поэтому мы поздравляем вас с праздниками и для вас увлекательная история про одного защитника Украины, который не оставит вас байжужим.

Похожие записи

Об авторе

magictr