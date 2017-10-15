Награда от Президента, подборка ляпов и трогательный гимн: главные новости субботы
Субботу начали смехом. Потому что посмотрев нашу «Кляксу» не возможно без положительных эмоций. Если вы еще не посмотрели ее, то вам сюда.
Также порадовал уши черниговский саксофонист — записав новое видео. Золотые руки и в сіверянина, который презентовал выставку.
Кроме того, в Корюковке школьницы тронули исполнением гимна.
Хорошие новости и для черниговского врача, ему Президент присвоил звание Заслуженного.
Но не обошлось без скандалов. Во дворе десятого дома по улице Зеленой – скандальное строительство. Подробнее в сюжете.
На Гончаровском полигоне армейцы провели соревнования артиллерийских батарей на первенство командования Сухопутных войск Украины. Там был и наш Олег Дешура.
Кстати, сегодня северяне отмечают аж 4 праздника:
День святой Покровы Пречистой Богородицы
— 74-я годовщина создания Украинской повстанческой армии (УПА) — 1942.
— День Украинского казачества
— День защитника Украины (14 октября 2014). Поэтому мы поздравляем вас с праздниками и для вас увлекательная история про одного защитника Украины, который не оставит вас байжужим.