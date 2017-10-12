“Нафтогаз” уволил президента “Укртрансгаза”
2017-03-18 06:17
“Нафтогаз” уволил президента “Укртрансгаза”
НАК “Нафтогаз Украины” уволил с должности президента ПАО “Укртрансгаз” Игоря Прокопіва.
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“Правления НАК “Нафтогаз Украины” по согласованию с наблюдательным советом проголосовала за отставку президента ПАО “Укртрансгаз” Игоря Прокопіва”, – говорится в сообщении госхолдинга в пятницу вечером, передает Rus.Media.
По его данным, “Нафтогаз” объявил поиск кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента “Укртрансгаза”.
В настоящее время обязанности президента компании временно исполняет первый вице-президент Мирослав Химко.
И. Прокопив занимал должность президента “Укртрансгаза” с августа 2014 года.
Как сообщалось, в середине февраля 2017 года правления “Нафтогаза Украины” И отстранило. Прокопова от обязанностей президента “Укртрансгаза”, а наблюдательный совет госхолдинга утвердил это решение.
По данным НАК, независимый аудитор Deloitte&Touche выявил ряд нарушений во время официальной проверки финансовых документов “Укртрансгаза”. Позже из этих вопросов были проведены расследования, как внешним аудитором, так и вновь созданным органом внутреннего аудита “Нафтогаза Украины”.
“Укртрансгаз”, 100% которого принадлежит НАК “Нафтогаз Украины”, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.