“Нафтогаз” с 1 октября повышает цены на газ
2016-09-21 15:54
“Нафтогаз” с 1 октября повышает цены на газ
Минимальные цены на природный газ для промпотребителей будут повышены на 5,1% – до 6 343,2 гривны за тысячу кубометров.
Национальный нефтегазовый холдинг “Нафтогаз Украины” с 1 октября 2016 года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 5,1% по сравнению с сентябрем 2016 года – до 6 343,2 гривны за тысячу кубометров с 6 036 гривен за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.
В то же время, по данным “Нафтогаза”, максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 октября будут повышены на 5% – до 7099,2 гривны за тысячу кубометров по сравнению с 6762 гривен за тысячу кубометров месяцем ранее.
Как отметили в компании, ценовые предложения “Нафтогаза” дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов. Если покупатель не имеет задолженности перед “Нафтогазом” или будет покупать не менее 50 миллионов кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена топлива. Во всех остальных случаях применяется более высокая цена.
Все цены на топливо указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.
Как сообщалось, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности. В августе 2016 года “Нафтогаз Украины” повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 9,3% по сравнению с июлем 2016 года – до 6 555,6 гривны за тысячу кубометров, а также максимальные цены – на 8,6%, до 7 304,4 за тысячу кубометров.