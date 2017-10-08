Наезд на людей в Лондоне – все подробности

despravda | 08.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-07 20:38

Наезд на людей в Лондоне – все подробности
В Южном Кенсингтоне в Лондоне водитель на автомобиле въехал в толпу людей.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей, передает Rus.Media. Об этом сообщает полиция Лондона.

Сообщается, что столкновение произошло в Южном Кенсингтоне, недалеко от музея естественной истории.

Несколько человек получили ранения. Задержан один человек, впрочем, не уточняется, был ли он водителем автомобиля. Другие подробности сейчас выясняются.

По информации корреспондента Би-би-си Хлое Хэйворд, травмы не опасны для жизни.

Согласно ее данным, в настоящее время место инцидента оцеплено полицией. Правоохранители выясняют обстоятельства.

“Много полицейских на месте происшествия, вертолеты, и я видела карету скорой помощи, в которую определенно кого-то положили, но неясно, какой степени тяжести травма”, – добавила она.

“Former Met Police DCI считаете складов являются важными some light on what police will be doing after a car mounted a pavement near the Natural History Museum https://t.co/jDdSp8OD2A”

По словам очевидца Сары Фродшем, которая в момент инцидента находился на улице возле музея, на месте происшествия были слышны звуки выстрелов.

“Когда мы ждали зеленого света, мы услышали то, что мне показалось звуками стрельбы, и я увидела автомобиль, который заехал на тротуар… Когда все стало тихо, мы вернулись туда, где были, и увидели лежащего на земле мужчину, которого держала полиция”, – сказала она.

Полиция Лондона называет произошедшее аварией.

Неподалеку от места инцидента дежурят кареты скорой помощи.

Похожие записи

Об авторе

despravda