Наезд на людей в Лондоне – все подробности
2017-10-07 20:38
Наезд на людей в Лондоне – все подробности
В Южном Кенсингтоне в Лондоне водитель на автомобиле въехал в толпу людей.
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В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей, передает Rus.Media. Об этом сообщает полиция Лондона.
Сообщается, что столкновение произошло в Южном Кенсингтоне, недалеко от музея естественной истории.
Несколько человек получили ранения. Задержан один человек, впрочем, не уточняется, был ли он водителем автомобиля. Другие подробности сейчас выясняются.
По информации корреспондента Би-би-си Хлое Хэйворд, травмы не опасны для жизни.
Согласно ее данным, в настоящее время место инцидента оцеплено полицией. Правоохранители выясняют обстоятельства.
“Много полицейских на месте происшествия, вертолеты, и я видела карету скорой помощи, в которую определенно кого-то положили, но неясно, какой степени тяжести травма”, – добавила она.
“Former Met Police DCI считаете складов являются важными some light on what police will be doing after a car mounted a pavement near the Natural History Museum https://t.co/jDdSp8OD2A”
По словам очевидца Сары Фродшем, которая в момент инцидента находился на улице возле музея, на месте происшествия были слышны звуки выстрелов.
“Когда мы ждали зеленого света, мы услышали то, что мне показалось звуками стрельбы, и я увидела автомобиль, который заехал на тротуар… Когда все стало тихо, мы вернулись туда, где были, и увидели лежащего на земле мужчину, которого держала полиция”, – сказала она.
Полиция Лондона называет произошедшее аварией.
Неподалеку от места инцидента дежурят кареты скорой помощи.