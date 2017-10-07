Наемники российской ЧВК Вагнера ликвидировали главарей боевиков на Донбассе – СБУ
2017-10-07 20:47
Наемники российской ЧВК Вагнера ликвидировали главарей боевиков на Донбассе – СБУ
Частная военная компания (ЧВК) Вагнера ликвидировали оппозиционных главарей боевиков на Донбассе.
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Наемники российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера ликвидировали оппозиционных главарей боевиков на Донбассе, передает Rus.Media.
Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, участники частной военной компании Вагнера совершали диверсионные и провокационные действия против сил АТО на линии разграничения, 36 наемников были ликвидированы.
“Силовая поддержка Плотницкого – это то, чем они занимались на начальном этапе”, – отметил Грицак.
“Ликвидация оппозиционных главарей и боевиков незаконных вооруженных формирований, принудительная реорганизация казачьих и других формирований. У нас очень много документов по этому поводу, отчеты, они говорят о том, как они разоружают банды, как они зачищали и Александра Беднова, он же “Бэтмен”, “Фома”, “Взгорье” и других”, – добавил глава СБУ.
Как сообщалось, сегодня Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании Вагнера к участию в вооруженных конфликтах на Донбассе и в Сирии.
“На сегодняшний день нами установлены 1587 лиц – членов ЧВК Вагнера, в общем количественный состав, то, что мы видим сейчас, – около 5 тысяч человек. География применения – Украина, это ОРДЛО июнь 2014 – август 2015, потом Сирия – 15 августа 2015 – города Хомс, Хама, Латакия, Дамаск, Пальмира”, – отметил председатель СБУ.
Тренировочная база этой российской частной военной компании расположена в Краснодарском крае РФ.
По словам Грицака, “этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы: “Их (российских военных ) там нет” или “Мы их туда не посылали”.