Надо увеличить размер? Не проблема – для мужчин разработана эффективная методика
Ученые Института регенеративной медицины в Северной Каролине (США) научились выращивать искусственные пенисы. Ученые надеются получить разрешение от управления по санитарному надзору за качеством медикаментов и провести первую трансплантацию
полового органа в течение ближайших лет.
Пенисы будут выращивать, используя собственные клетки пациента, чтобы избежать высокого риска иммунологического отторжения после трансплантации органов
другого человека.
Профессор Энтони Атала руководил аналогичным исследованием на кроликах. По его словам, эксперименты “были весьма перспективными”. “Однако, чтобы заручиться согласием на такие опыты на человеке, мы должны собрать все данные относительно безопасности и качества, доказать, что используемые материалы нетоксичны, а также описать
производственный процесс пошагово”, — добавил профессор.