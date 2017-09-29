Надя Дорофеева покорила Сеть невероятным номером! Так нежно и трогательно! (видео)
29.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-29 17:14
Надя Дорофеева покорила Сеть невероятным номером! Так нежно и трогательно! (видео)
Надя Дорофеевв, солистка группы «Время и Стекло», всегда выступает в образе дерзкой соблазнительницы. Но шоу «Танцы со звездами», где Надя танцует в паре с Евгением Котом, открыло в ней новые качества и образы. ..
Пара буквально очаровала всех зрителей и судей своим нежным и трогательным вальсом, где Надежда была в образе сказочной принцессы, передает Rus.Media. Номер сопровождали красивые световые эффекты. Вы только посмотрите на эту красоту! Несмотря на травму колена, артистка двигалась легко и грациозно. Невозможно представить, каких усилий ей это стоило!