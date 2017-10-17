Надеюсь, Клинтон примет участие в выборах в 2020 году – Трамп
2017-10-16 21:27
Надеюсь, Клинтон примет участие в выборах в 2020 году – Трамп
Американский лидер заявил о надежде снова встретиться с Клинтон на выборах в 2020 году.
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Дональд Трамп, который сейчас возглавляет США, сообщил, что он не против снова встретиться со своей соперницей, которая противостояла ему в 2016 году, передает Rus.Media. Американский лидер заявил о надежде снова встретиться с Клинтон на выборах в 2020 году.
Сообщение об этом Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter. Президент США информировал подписчиков о том, что ему поступил вопрос, как он считает, станет «жуликоватая Клинтон» выступать против него на выборах американского президента в 2020 году.
Политик ответил, что он на это очень надеется.
Напомним, что Дональд Трамп победил в 2016 году Хиллари Клинтон на президентских выборах, состоявшихся в США. Это стало полной неожиданностью для многих политологов и экспертов, которые, опираясь на данные экзит-поллов, считали, победа кандидата от демократов над миллиардером-консерватором неизбежна.
По количеству голосов граждан США, отданных за Клинтон, они оказались правы. И набрала их на 3 миллиона больше, чем Трамп.
Но система выборов в США такова, что все решается на следующем этапе, выборщиками от штатов. Здесь безоговорочную победу одержал Трамп, получив 304 голоса, против набранного Клинтон показателя 227.