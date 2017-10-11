Надежда Мейхер поразила роскошным фото в прозрачном платье
2017-10-11 21:43
Надежда Мейхер поразила роскошным фото в прозрачном платье
Бывшая участница группы “ВИА Гра” рассказала о мечте стать балериной, которую ей удалось осуществить только сейчас.
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Сейчас певческая карьера Надежды Мейхер несколько отошла на второй план, ведь певица серьезно увлеклась танцами. Артистка принимает участие в собственном спектакле Historia de un Amor, в котором демонстрирует впечатляющие танцевальные способности. Как оказалось, Надежда с самого детства грезила тем, чтобы стать балериной, однако, по ее словам, фигура не позволила осуществить эту мечту, передает Rus.Media.
На днях в Instagram Мейхер появилось фото, на котором она позирует на пуантах. К слову, сложно поверить, что она в балете – новичок, ведь на фото Надежда похожа на настоящую балерину.
“Мечтая в возрасте 7-8 лет стать балериной, я еще не догадывалась, что это не сбудется. При хороших пластических данных, мои формы в некоторых местах “подкачали”. Наследственность взяла верх. В 11 лет начала танцевать в коллективе народного танца, а когда поступила в педагогическое училище города Хмельницкого, продолжила профессионально заниматься танцами и даже год занималась балетом. Ощущения не передаваемые! Я готова была жить в танцевальном зале и бесконечно оттачивать мастерство! Поймут, наверное, лишь те, кто имел или имеет отношение к балету или к профессиональным танцам”, – рассказала Надежда.
“Прошло 19 лет. Я снова занимаюсь хореографией и пытаюсь танцевать на пуантах (трудно, но мной движет бывшая любовь к балету; мечта, которая не осуществилась). Главным стимулом является музыкальный спектакль “Historia de un Amor”. А если говорить о физический тонус, для человека, который когда-то мечтала о танцевальной карьере, кажется, нет ничего лучше, чем классическая музыка в симбиозе с хореографией и… пуанты”, – добавила она.