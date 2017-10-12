Над поселком в Турции местный житель снял на видео НЛО
2017-10-12 14:22
Над поселком в Турции местный житель снял на видео НЛО
Неопознанный объект висел над Черноморским побережьем более двух минут.
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Над поселком Рива в Турции местный житель снял на видео НЛО, передает Rus.Media. Неопознанный объект висел над Черноморским побережьем более двух минут.
В сети появилось видео, в котором житель поселка Рива снимал НЛО. Он рассказал, что увидел через окно непонятный объект на небе, после чего вышел на улицу, чтобы снять его. Объект не имел формы, он был либо круглым или квадратным. Свидетель отметил, что пока в небе парило непонятное пятно, все собаки в селе активно лаяли. Также он сказал, что уже в течение пяти лет наблюдает, как иногда над морем появляется что-то неизвестное.
На видео также можно увидеть, что возле пролетел НЛО реактивный самолет. Некоторые пользователи сети решили, что этот объект исход военных действий. Хоть НЛО и находилось на небе больше двух минут, в интернете многие скептически отнеслись к этому.