Над Китаем пролетел огромный огненный метеорит
2017-10-07 09:43
Над Китаем пролетел огромный огненный метеорит
В Сети появились кадры огромного огненного шара в ночном небе.
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Огромный огненный шар осветила небо над юго-западным Китаем в среду, 4 октября. Как оказалось, это был метеорит, охваченный пламенем, который вошел в атмосферу Земли.
Об этом информирует “Rus.Media”.
Ученые НАСА установили скорость огненного шара. Они утверждают, что метеорит летел со скоростью 14,6 километров в секунду, создав энергию удара, эквивалентную 540 т тротила, когда она пробилась через ночное небо у границы Китая с Мьянмой.
Космическое световое шоу было видно в течение нескольких секунд, сразу после 20:00 по местному времени в среду. Видео необычного зрелища разместили на китайских социальных сетях очевидцы этого явления.
Ученый Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук Чжан Синьсян рассказал, что на самом деле этот объект, появившийся в небе, пожалуй, является болидом. Это разновидность метеоров, который отличается особой яркостью — сравнимой с яркостью луны. Падение болидов сопровождается детонацией.