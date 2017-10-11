Над Калиновкой разрешили летать самолетам
11.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-10 12:42
Над Калиновкой разрешили летать самолетам
Пиротехники продолжают работу.
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Во вторник, 10 октября, сняты ограничения на движение авиации над Калиновкой в Винницкой области, передает Rus.Media.
“По состоянию на 7:00 10 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, открыто движение воздушного транспорта”, – говорится в сообщении Госчс Украины.
Спасатели обнаружили и изъяли 2012 взрывоопасных предметов на территории в районе военных складов, где происходила детонация боеприпасов с 26 сентября. Пиротехники очищают местность от боеприпасов в 5-километровой зоне вокруг арсенала.