Над Калиновкой разрешили летать самолетам

despravda | 11.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-10 12:42

Над Калиновкой разрешили летать самолетам
Пиротехники продолжают работу.

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Во вторник, 10 октября, сняты ограничения на движение авиации над Калиновкой в Винницкой области, передает Rus.Media.

“По состоянию на 7:00 10 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, открыто движение воздушного транспорта”, – говорится в сообщении Госчс Украины.

Спасатели обнаружили и изъяли 2012 взрывоопасных предметов на территории в районе военных складов, где происходила детонация боеприпасов с 26 сентября. Пиротехники очищают местность от боеприпасов в 5-километровой зоне вокруг арсенала.

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