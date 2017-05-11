Над Черниговом взвился флаг Европы
Празднование Дня Европы в Чернигове началось на Красной площади с торжественной церемонии поднятия государственного флага Украины и флага Евросоюза. Совет ЕС отменил визы для граждан Украины. «Очень много лет наша страна шла к этому моменту, когда мы подняли на нашей площади флаг Европейского Союза. Который дает возможность гражданам свободно путешествовать по странам Европейского союза », – председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич. Черниговцы, в частности молодежь, на торжествах радовались историческом событии, ведь отныне мы на один шаг приблизились к Европе. «Случилось то, чего мы ждали много лет, наша страна со временем улучшаться и стремиться дальше в Европу. Я горжусь нашей страной, это возможность путешествовать, учиться за границей без каких-либо препятствий », – студент Черниговского национального технологического университета Дмитрий Николаенко. Празднование Дня Европы продлится две недели. На горожан ожидает большое количество концертов, развлекательных и познавательных мероприятий.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым