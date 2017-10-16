Националисты захватили вертолетную площадку Януковича и обнародовали требования
2017-10-16 21:39
Националисты захватили вертолетную площадку Януковича и обнародовали требования
Представители “Национального корпуса”, “Свободы” и “Правого сектора” заявили, что взяли здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль
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Представители “Национального корпуса”, “Свободы” и “Правого сектора” заявили, что взяли здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль, передает Rus.Media.
Об этом говорится в заявлении Нацкорпусу, обнародованном в Facebook вечером 16 октября.
“Нацкорпус, Свобода и Правый сектор требуют немедленной национализации вертолетной площадки Януковича. Требуем немедленно остановить “неопределенный статус” этого сооружения”, – говорится в заявлении.
Также в заявлении заявлены требования – вернуть здание в государственную собственность, провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения, провести независимую и открытую оценку всего комплекса, включая стоимость земли и др. а также “внедрить действенный механизм, по которому украденные средства, вложенные в здание, начнут приносить пользу обществу”.
“Мы вернем контроль над зданием лишь государственном учреждении под контролем киевской общины”, – заявили националисты.
В пресс-службе ВО “Свобода” УП подтвердили информацию о том, что активисты национальных движений находятся на вертолетной площадке Януковича и требуют “национализировать здание”.
“Там находится достаточное количество людей для того, чтобы держать осаду здания…. Участники сами вызвали полицию на место происшествия, но представители правоохранительных органов так и не появились”, – сообщили в пресс-службе “Свободы”.