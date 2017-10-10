Начата продажа билетов на остров из 60 доступными женщинами
2017-10-10 16:15
Начата продажа билетов на остров из 60 доступными женщинами
Куда катится мир!
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Совсем уже распоясались и потеряли всякий стыд эти акулы рынка секс-услуг! Не знают, что придумать, чтобы отвлечь от медитаций беззащитного тебя! Но на пик бессовестности поднялась Good Girls Company, придумала совершенно потрясающий секс-тур, передает Rus.Media.
Гостей приглашают на четыре дня (с 24 по 27 ноября) на частный остров у берегов колумбийской Картахены. «У нас будет 60 горячих женщин, которые обслуживают 30 клиентов, для каждого из них (по 24 часа в сутки) будет две женщины. В стоимость входят все блюда в эти дни», — компания предлагает четыре пакета радостей плоти: от 599 до 1400 долларов в сутки.
В первый день клиентам обещают «сеанс секса», на вторые сутки каждый из них сможет полчаса побыть одновременно с 16 девушками, день третий и четвертый на этом фоне будет, считай, ничем не примечателен — их скрасят только сногсшибательные вечеринки на роскошной яхте на 100 человек.
В возмутительному рекламном ролике (оригинал удалили c YouTube, но энтузиасты сделали копии) особо подчеркивается: секс, еда и выпивка без границ, потребление наркотиков не запрещено. И ни слова предупреждения о вреде курения, переедания, алкоголя, стимулирующих препаратов и беспорядочной половой жизни!