Началось: В Харькове проводят облавы на авто с єврономерами

despravda | 14.10.2017 | Авто | Комментариев нет
  • Главная
  • Авто

2017-06-10 12:20

Началось: В Харькове проводят облавы на авто с єврономерами
В Харькове проводят массовые обыски и конфискации автомобилей, имеющих литовские номера.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Об этом написал харьковчанин Павел Федосенко на своей странице в Facebook.

По его словам, активистов обвиняют в перекрытии транспортного сообщения и коллективном нарушении общественного правопорядка.

Федосенко также рассказал, что обыски проходят по шести адресам, в них принимают участие бойцы спецподразделения КОРД. При конфискации транспортных средств правоохранители предъявляют постановления и ориентирование на них.

Похожие записи

Об авторе

despravda