Началось: В Харькове проводят облавы на авто с єврономерами
14.10.2017 | Авто | Комментариев нет|
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2017-06-10 12:20
Началось: В Харькове проводят облавы на авто с єврономерами
В Харькове проводят массовые обыски и конфискации автомобилей, имеющих литовские номера.
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Об этом написал харьковчанин Павел Федосенко на своей странице в Facebook.
По его словам, активистов обвиняют в перекрытии транспортного сообщения и коллективном нарушении общественного правопорядка.
Федосенко также рассказал, что обыски проходят по шести адресам, в них принимают участие бойцы спецподразделения КОРД. При конфискации транспортных средств правоохранители предъявляют постановления и ориентирование на них.