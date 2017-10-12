Нацбанк ослабил валютные ограничения
2017-10-12 11:03
Нацбанк ослабил валютные ограничения
Регулятор уверен, что нововведения не приведут к дополнительному давлению на валютном рынке.
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Национальный банк разрешил покупку и перечисление валюты для размещения за пределами Украины гарантийного депозита на счетах международных платежных систем, передает Rus.Media. Об этом сообщили в среду, 11 октября, в пресс-службе НБУ.
“Национальный банк продолжает либерализацию валютного регулирования путем постепенного смягчения ограничений на валютном рынке”, – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что такое решение касается как банков, так и небанковских финансовых учреждений. В НБУ уточнили, что это средства, которые должны использоваться для обеспечения обязательств во время осуществления переводов за границу.
Также Нацбанк уточнил порядок применения исключений из запрета досрочного погашения кредитов, займов в иностранной валюте, полученных резидентами от нерезидентов. Под такие исключения подпадают все виды платежей по определенным кредитным договорам или договорам займа, то есть платежи по основной сумме с учетом процентов и других платежей, установленных договором.
“Изменения будут способствовать обеспечению надлежащих условий для участия небанковских финансовых учреждений в международных платежных системах и дальнейшем развитии экономических отношений в Украине. В то же время они не приведут к дополнительному давлению на валютном рынке”, – говорится в сообщении Нацбанка.