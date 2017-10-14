НАБУ начало расследование против Емельяна
2017-10-13 20:47
НАБУ начало расследование против Емельяна
В Мининфраструктуры сообщили, что Емельян готов дать ответ на все вопросы детективов НАБУ.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование против министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, передает Rus.Media. Об этом свидетельствует соответствующее решение Соломенского районного суда города Киева.
Как отмечается, НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения Емельяна.
Сообщается, что начиная с 10 декабря 2016 года Емельян вместе с женой и сыном стали проживать в доме, который принадлежит двоюродной племянницы жены. Ориентировочная стоимость дома составляет 7 млн гривен.
Как отмечают в НАБУ, по информации Государственной фискальной службы Украины доходы, которые бы позволили племяннице купить указанный дом, последняя не получала. Кроме того, в 2009-2011 годах мать племянницы выдавала доверенность Емельяну на право управления автомобилем марки Lexsus RX 350, что свидетельствует об их доверительные отношения.
В ходатайстве, которое НАБУ подало в суд, указано, что в марте 2017 года Емельян подал декларацию за 2016 год, где указал, что фактически проживает в квартире, которая на праве частной собственности принадлежит его жене. Вместе с тем, Емельян не указал в декларации свое право пользования домом.
“Сведения представленные ОСОБА_3 (Емельян, – ред.) в декларации за 2016 отличается от достоверных на 7 млн гривен, что составляет больше чем 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц”, – говорится в документе.
Кроме того, детективы НАБУ заявляют, что Емельян с 2015 года пользуется автомобилем BMW X5, ориентировочной стоимостью 1 590 000 грн, который принадлежит его брату. Данный автомобиль не был указан в его декларации за 2015 и за 2016 годы.
Кроме того, сообщается, что согласно информации полученной ДФС начисленный доход Емельяна за 2012-2016 годы составляет 1 273 985 гривен. Валовой доход его жены, как физического лица-предпринимателя и начисленный доход как физическому лицу за 2012-2016 годы составляет 2 321 122 грн. В то же время, отмечается, что в декларации и за 2015 и за 2016 годы Емельян отметил, что имеет сбережения в размере 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро, а его жена имеет сбережения в размере 70 тыс. долларов. При этом, как сообщается, Емельян с 1999 года работает исключительно на государственной службе.
В частности, по решению суда, НАБУ получило временный доступ к документов (электронных информационных систем), которые находятся во владении Ао “Киевстар”, в частности, к информации относительно номера абонента мобильной связи, которым пользуется Емельян, для установления контактов Емельяна с вышеупомянутыми лицами.
В частности, суд предоставил НАБУ доступ к информации о входящих/исходящих звонков, SMS, MMS, GPRS за период с 1 декабря 2016 года по 1 января 2017 года. Соответствующее постановление действует в течение одного месяца со дня его вынесения.
В свою очередь, пресс-секретарь Мининфраструктуры Марина Томко в Facebook сообщила, что Емельян готов дать ответ на все вопросы детективов НАБУ.
“Министр инфраструктуры открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами, в частности, с ГПУ, СБУ, НАБУ. Он готов дать ответ на все вопросы детективов НАБУ, а также предоставить все документы, которые свидетельствуют, что никаких нарушений с его стороны не было”, – написала она.