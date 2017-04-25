На «Золотом берегу» снова хотят пилить деревья
25.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Управление жилищно-коммунального хозяйства на городском пляже «Золотой берег» планирует снести 10 деревьев, согласно акту обследования зеленых насаждений от 24 апреля 2017 года, без уплаты восстановительной стоимости в связи с реконструкцией городского пляжа «Золотой берег» (благоустройство хозяйственных, спортивных и детских площадок). Об этом сообщается на сайте Черниговского городского совета в разделе «Проекты решений». Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя городского головы Черненко А. В. Этот вопрос будет рассмотрен на очередной сессии городского совета.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым