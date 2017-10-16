На Землю падает китайская космическая станция
2017-10-16 12:06
На Землю падает китайская космическая станция
Китайская космическая станция «Небесный дворец» падает на Землю, скорость падения ускоряется.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
«Сейчас эксперты прогнозируют, что модуль весом 8,5 тонн в течение нескольких месяцев упадет на Землю», – говорится в сообщении.
Орбита станции также отклонилась, что ускорило скорость падения.
Китайское космическое агентство потеряло контроль над космическим объектом в начале 2016 года. Однако оно следит за ситуацией и обещает предупредить, если возникнут любые потенциальные столкновения.
Большая часть космического модуля сгорит в атмосфере, но некоторые части станции могут весить до 100 кг. При столкновении с поверхностью Земли обломки могут нанести серьезные повреждения.
Неизвестно когда и куда именно могут упасть обломки.
Tiangong-1 («Небесный дворец-1») – первая в Китае космическая станция, которую запустили в сентябре 2011 года.