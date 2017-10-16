На землю 19 октября может упасть огромный советский спутник
2017-10-16 14:38
На землю 19 октября может упасть огромный советский спутник
Отработавший советский спутник “Молния-1-44” начал ускорять свое падение и уже 19 октября он может упасть на Землю
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Отработавший советский спутник “Молния-1-44” начал ускорять свое падение и уже 19 октября он может упасть на Землю, сообщает “Интерфакс”, передает Rus.Media.
Эксперты предполагают, что 19 октября несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки спутника могут достичь поверхности Земли.
Ранее предполагалось, что это может произойти сначала 28 октября.
Спутник “Молния-1-44” запустили с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя “Молния” 31 июля 1979 года.
Он работал на высокоэллиптической орбите. Масса спутника – 1500 килограммов.