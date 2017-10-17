На здоровье человека влияет длина ног – ученые
2017-10-17 18:34
На здоровье человека влияет длина ног – ученые
Что говорят о здоровье человека длинные ноги?
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Группа опытных ученых из Польши провели уникальное исследование, в котором нашли связь между длинными ногами и здоровьем человека. Дело в том, что длинные ноги являются залогом крепкого здоровья.
По словам польских ученых, обладатели длинных ног имеют более крепкое здоровье, чем те, у которых ноги не такие длинные. При этом ученые отметили, что длинные ноги считаются те, которые на 5 процентов превышают среднюю длину ног.
Кроме того, длинные ноги являются не только привлекательными для противоположного пола, но и говорят о здоровье человека.
Эксперты отметили, что люди с короткими ногами чаще страдают артериальными болезнями и сталкиваются с инсультом. Специалисты говорят, что длинные ноги у тех людей, которые правильно питались в детстве.