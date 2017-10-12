На Закарпатье перевернулся автобус со сборной Украины по самбо
2017-10-12 09:11
На Закарпатье перевернулся автобус со сборной Украины по самбо
Причины ДТП пока неизвестны.
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Вечером в среду, 11 августа, возле села Воловец, что в Закарпатской области перевернулся автобус со сборной Украины по самбо, передает Rus.Media. В автобусе находились 40 спортсменов и тренерский штаб, которые направлялись на соревнования в Сербии, где в городе Нови-Сад с 13 по 15 октября 2017 пройдет первенство мира среди юношей и девушек.
По словам спортсменов, автобус начало заносить на повороте, в результате он лег на правый бок. Удар пришелся на лобовое стекло и переднюю часть транспорта.
Пострадали 5 спортсменов. К месту аварии приехала полиция, скорая и эвакуатор. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.