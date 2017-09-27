На украинских АЗС подорожали бензин и дизтопливо
2017-09-26 09:50
На украинских АЗС подорожали бензин и дизтопливо
Розничная стоимость бензина и дизельного топлива в многих сетях АЗС в течение 23-25 сентября из-за повышения стоимости на европейском рынке выросла в среднем на 30-60 копеек за литр, сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующаяся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.
По информации UPECO, на 10-30 копеек за литр топливо подорожало в сетях АЗС Shell (бензин марки А-92 стоит 26,29 гривны за литр, А-95 – 27,29 гривны за литр и дизельное топливо – 24,29 гривны за литр) и UPG (А-92 – 24,40 гривны за литр, А-95 – 24,90 гривны за литр и дизельное топливо – 22,00 гривны за литр). Как отметил эксперт, на 50 копеек выросли цены на АЗС WOG и OKKO (А-92 по 26,99 гривны за литр, А-95 – 27,99 гривны за литр и дизтопливо – 24,99 грн за литр), на заправках под брендами “Укрнафта” и “Авиас” (А-92 по 24 грн за литр, А-95 – 24,50 гривны за литр и дизтопливо – 22,00 гривны за литр), “Альфа-Нафта”, А-92 по 23,95 гривны за литр, А-95 – 24,45 гривни за литр и дизтопливо – 24,99 гривны за литр) и др..
Также в некоторых сетях АЗС рост цен достиг 70 копеек за литр. “Рост цен обусловлен увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок, передает Rus.Media.
В результате роста европейских котировок трейдеры, несмотря на наличие запасов топлива, поднимают цены на АЗС для того, чтобы иметь возможность купить новое топливо по высоким закупочным ценам”, – пояснил Сиренко тенденцию, сформировавшуюся на рынке моторного топлива.