На украинских АЗС подорожал автогаз
- Главная
- “
- Авто
- “
2017-08-11 11:11
На украинских АЗС подорожал автогаз
В Украине выросли розничные цены на сжиженный газ.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
С 9 по 10 августа розничные цены на сжиженный газ выросли на 10-49 коп./литр, передает Rus.Media.
Так, на АЗС Socar и KLO в Киеве стоимость сжиженного газа выросла на 10-20 копеек/литр – до 11,79 гривны/литр.
В свою очередь, SunOil повысил стоимость LPG на 40 копеек/литр, а Mango – на 49 копеек/литр. Кроме того, в сети UPG цена автогаза увеличилось на 30 копеек/литр – до 10,90 гривны/литр.
Отметим, что подорожание наблюдалось на заправках многих региональных сетей. Таким образом, по состоянию на 10 августа 2017 года средняя стоимость сжиженного газа в рознице выросла до 11,15 гривны/литр. Розничные цены на сжиженный газ на 10.08.2017, гривны/литр.