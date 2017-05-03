На взятке задержали старшего инспектора таможни
Старшего государственного инспектора одного из отделов таможенного оформления Черниговской таможни задержали за систематическое взяточничество сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины. Вымогатель наладил схему поборов за беспрепятственное таможенное оформление грузов, завозились из-за границы на территорию Украины. Оперативники спецслужбы задержали взяточника по месту жительства во время получения части неправомерной выгоды в размере семь тысяч гривен. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленником еще пяти тысяч гривен взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым