На взрывы в Калиновке ушла месячная пенсия всех украинцев
2017-10-02 15:47
На взрывы в Калиновке ушла месячная пенсия всех украинцев
Общий ущерб от пожаров на военных складах под Винницей.
Потери боеприпасов.
Первое на что обращают внимание при оценке подобного рода потерь – сколько военного имущества было уничтожено на складах. Конечно, не исключено, что пожар был устроен, чтобы скрыть недостачу, но даже в этом случае – это прямые потери государства, которые придется оплачивать нам, простым налогоплательщикам, передает Rus.Media.
Эксперты пока расходятся во мнениях, сколько военного имущества было уничтожено под Винницей. По разным оценкам, там уничтожено от 27 до 40 тысяч тонн боеприпасов.
Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов говорит, что стоимость тысячи тонн таких боеприпасов на мировом рынке колеблется от 15 до 30 млн. долларов.
Как видите, вилка получается значительная. Если брать по минимуму, то потери составляют 400 млн долларов, если же считать по максимуму, с учетом максимальных оценок 1,2 млрд долларов.
Но политики, похоже, берут за основу среднюю цифру. Согласно заявлению секретаря комитета ВР по вопросам обороны, члена государственной комиссии по экспортному контролю вооружений Ивана Винника, убытки от потери боеприпасов составляет не менее 800 млн долларов. Давайте и мы будем отталкиваться от этой усредненной цифры. Если перевести эту сумму в гривны по текущему курсу, то получим 21,250 млрд грн.
Компенсации пострадавшим
Армейские склады в Калиновке находятся в довольно густонаселенном районе. Из-за этого пришлось эвакуировать около 30 тысяч человек. По последним данным, из-за разлета снарядов семь домов выгорели дотла. Сотни были частично разрушены – им снесло крыши, выбило окна и двери.
Уже сейчас понятно, что на ремонт домов придется потратить не один миллион гривен. Так, например, после взрывов на складах в Сватово на Луганщине, пришлось потратить около 40 миллионов гривен на помощь людям.
В Балаклее, где взрывы были весной этого года, пришлось потратить 200 млн. грн. Правда, там пострадали многоквартирные дома.
В этот раз пока что министр финансов Александр Данилюк заявлял о 100 миллионов гривен для восстановления домов.
Другие потери
Теперь давайте перейдем к подсчету других потерь. По официальным данным было эвакуировано около 30 тысяч человек. По сути, эти люди около двух недель не смогут жить своей обычной жизнью – ходить на работу, принимать участие в экономической жизни страны.
Статистика говорит, что ВВП в Украине около 2,2 тысяч долларов на человека в год. Переводим это в месяце и получаем, что за две недели от каждого эвакуированного экономика недополучит около 92 долларов. Получаем еще около 2,76 млн долларов или 74 млн. Грн.
Второй важный момент – кто компенсирует работникам, которые не смогли из-за ЧП попасть на работу их зарплаты? Ведь, из этих 30 тысяч эвакуированных, как минимум 10 тысяч – где-то работают. При средней зарплате в Украине около 7114 грн, один рабочий день будет стоить – около 323 грн. За две недели люди недополучат около 3600 грн. каждый. Умножаем на 10 тысяч человек и получаем 36 млн. Грн.
Идем дальше. Взрывы на складах существенно повлияли и на движение поездов. “Укрзализныця” изменила маршрут 47 пассажирских поездов, которые опоздали в среднем на 6-8 часов. В компании пока не смогли подсчитать потери от этого, но потери пассажиров мы можем прикинуть сами.
Каждый из них потерял как минимум один рабочий день. Количество опоздавших пассажиров мы тоже можем оценить очень примерно – 47 поездов по 20 вагонов, в каждом из которых 36 мест. Мы специально взяли количество мест, как в купейном вагоне, а не в плацкарте. Ведь часть билетов все-таки остается невостребованными. Вместе, около 34 тысяч пассажиров потеряли объезда через один рабочий день. Для экономики это выльется в 7,5 млн грн потерь, а для работающих лиц – в 3,5 млн. Грн. Суммарная цифра всех этих расходов составит еще около 120 млн. Грн.
Вместо послесловия
Следовательно, основные потери от пожаров – это именно потери боеприпасов. Но если суммировать другие расходы, то общая цифра легко перевалит за отметку в 21,5 млрд. грн. Много это или мало?
Для сравнения годовой бюджет всего пенсионного фонда Украины составляет 284 млрд. Гривен. Делим эту цифру на 12 месяцев и получаем, что на обеспечение ВСЕХ украинских пенсионеров тратится 23,6 млрд. грн. в месяц. Сопоставимая сумма “взлетела на воздух” в Калиновке. И скорее всего, никто из руководства армии не понесет за это наказание.