На выходные перекроют Красную площадь
В связи с проведением на Красной площади 27 мая Фестиваля регионального значения “ИМК-Фест», а 28 мая – театрального фестиваля под открытым небом «Под маской легенд» и Всеукраинского Велодню 2017 вводятся временные изменения в работе общественного транспорта. На период с 25 по 29 мая включительно изменена схема городского автобусного маршрута № 33 «Эпицентр – Речной порт» с целью объезда Красной площади по улицам Шевченко, Гончая и Гетьмана Полуботка. 27 мая с 18:00 до 22:00 и 28 мая с 10:00 до 15:00 будут внесены изменения в схемы троллейбусных маршрутов № 1, 9, обеспечив их движение в объезд Красной площади улицам Кирпоноса, Елецкая, Преображенская, Пушкина и автобусных маршрутов № 16, 27, 44 -улицы Кирпоноса, Елецкая, Преображенская, Гончая, Шевченко. 28 мая 2017 с 12.00 до 13.00 будет затруднено движение общественного транспорта по маршруту велопробега: Красная площадь (старт) – ул. Шевченко – ул. Рокоссовского – ул. 1-го Мая, пр. Победы, пр. Мира – Красная площадь (финиш).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым