На выходе из самолета под пассажирами обрушился трап
2017-09-29 19:27
На выходе из самолета под пассажирами обрушился трап
Небывалая халатность в российском аэропорту.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге во время выхода пассажиров из самолета провалилась секция трапа.
Об этом сообщают российские СМИ, передает “Rus.Media”.
В результате страшного инцидента пострадала женщина и ее годовалый ребенок. Отмечается, что они упали с трехметровой высоты.
На сегодняшний день девочка находится в реанимации, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, при этом никаких прогнозов не дают. Мать ребенка получила перелом ноги.
На месте происшествия уже работают правоохранители. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Представители аэропорта также проводят свое внутреннее расследование.