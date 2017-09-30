На выходе из самолета под пассажирами обрушился трап

despravda | 30.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-29 19:27

На выходе из самолета под пассажирами обрушился трап
Небывалая халатность в российском аэропорту.

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге во время выхода пассажиров из самолета провалилась секция трапа.

Об этом сообщают российские СМИ, передает “Rus.Media”.

В результате страшного инцидента пострадала женщина и ее годовалый ребенок. Отмечается, что они упали с трехметровой высоты.

На сегодняшний день девочка находится в реанимации, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, при этом никаких прогнозов не дают. Мать ребенка получила перелом ноги.

На месте происшествия уже работают правоохранители. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Представители аэропорта также проводят свое внутреннее расследование.

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