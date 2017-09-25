На выборах в Бундестаг явка выше, чем четыре года назад
25.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-24 18:51
На выборах в Бундестаг явка выше, чем четыре года назад
В ряде немецких земель явка избирателей на данный момент превышает показатели, зафиксированные на прошлых парламентских выборах.
Такие данные по отдельным избирательным комиссиям, передает Rus.Media.
В частности, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия по состоянию на 12:00 проголосовали около 40% избирателей, в то время как на выборах 2013 года этот показатель составлял 37%.
В столице страны Берлине к 12:00 проголосовали 27,2% избирателей, что на 0,1% выше, чем четыре года назад.
В Гамбурге проголосовали 37,4% граждан (на прошлых выборах – 35,4%), в Мюнхене к полудню на участки пришли 57,1% избирателей, что на 12,8% выше, чем на прошлых выборах.