На Волыни митингующие перекрыли выезд в Польшу
2017-10-09 20:15
На Волыни митингующие перекрыли выезд в Польшу
Заблокировали проезд грузового транспорта.
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Сегодня в Волынской области активисты перекрыли проезд транспорта до пункта пропуска Ягодин, передает Rus.Media. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.
«В 11:30 на расстоянии 2 километров от пункта пропуска Ягодин в районе населенного пункта Старовойтово на Волыни митингующие шахтеры перекрыли автомобильную дорогу между Киевом и Варшавой. Они непрерывно ходили на пешеходном переходе. Всего в акции протеста акции участвовали около 70 человек», – говорится в сообщении.
Пограничники не знают причины такого действия активистов.
Митингующие сообщили, что они будут пропускать по одному легковому автомобилю, а движение грузовиков полностью заблокировано.
В связи с этим Госпогранслужба просит украинцев, которые планируют пересечь государственную границу в пункте пропуска «Ягодин», учитывать возможные неудобства и рекомендует при планировании поездок для пересечения границы воспользоваться другими пунктами пропуска.